Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, откуда появилась коронавирусная инфекция.
Руководитель СВР заявил, что у ведомства нет достоверных данных о том, что covid-19 мог быть создан человеком. В ведомстве полагают, что коронавирус имеет естественное происхождение.
Как сообщает РИА "Новости", Нарышкин также отметил, что в настоящее время российские учёные заняты борьбой с коронавирусной инфекцией, а вопрос её происхождения не является принципиальным.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".