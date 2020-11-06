Нарышкин: covid19 - продукт естественного происхождения

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, откуда появилась коронавирусная инфекция.

Руководитель СВР заявил, что у ведомства нет достоверных данных о том, что covid-19 мог быть создан человеком. В ведомстве полагают, что коронавирус имеет естественное происхождение.

Как сообщает РИА "Новости", Нарышкин также отметил, что в настоящее время российские учёные заняты борьбой с коронавирусной инфекцией, а вопрос её происхождения не является принципиальным.