Недавно стало известно, что Михаил Ефремов отправился в колонию, где он будет отбывать заключение в течение 7,5 лет.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что другого исхода в этом деле быть не могло.
"Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности", — пояснил глава МВД.
"Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание", — добавил министр.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.