"Истина восторжествовала": глава МВД о деле Ефремова

Недавно стало известно, что Михаил Ефремов отправился в колонию, где он будет отбывать заключение в течение 7,5 лет.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что другого исхода в этом деле быть не могло.