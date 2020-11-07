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"Истина восторжествовала": глава МВД о деле Ефремова

Недавно стало известно, что Михаил Ефремов отправился в колонию, где он будет отбывать заключение в течение 7,5 лет.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что другого исхода в этом деле быть не могло.

"Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности", — пояснил глава МВД.

"Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание", — добавил министр.

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