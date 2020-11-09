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Алиеву нужны гарантии вывода армянских войск из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении гарантий вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

"Если премьер Армении Никол Пашинян лично, не глава МИД, сам лично заявит, что Армения выведет войска из Агдама, Кельбаджара, Лачина — из трех оставшихся районов, которые они должны освободить, дадут нам график, мы сразу же остановимся. Мы не хотим продолжать эту войну. Мы хотим остановиться… Знакомые со мной люди знают, что я человек слова. Я делаю то, что говорю. Если Пашинян скажет это сегодня, то я даю вам слово, что мы немедленно остановимся. Но он этого не делает", — заявил азербайджанский лидер.

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