Ещё два самолёта с российскими миротворцами вылетели в Карабах

В Нагорный Карабах из Ульяновска вылетели ещё два транспортных самолёта Ил-76 с российскими миротворцами на борту.

Это одиннадцатый и двенадцатый по счёту самолёты, доставляющие российский миротворческий контингент в зону боевых действий.