В Нагорный Карабах из Ульяновска вылетели ещё два транспортных самолёта Ил-76 с российскими миротворцами на борту.
Это одиннадцатый и двенадцатый по счёту самолёты, доставляющие российский миротворческий контингент в зону боевых действий.
"Одиннадцатый и двенадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", — сообщили в Минобороны РФ.
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