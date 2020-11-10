Президент России Владимир Путин во время заседания ШОС рассказал, что обеспокоен ситуацией в Афганистане.

"Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане. По линии ШОС многое делается, чтобы помочь афганским друзьям в поиске национального согласия, построению долгосрочного и прочного мира. Создана контактная группа ШОС-Афганистан, в рамках которой разработана и принята "дорожная карта" дальнейших действий нашей организации на афганском направлении", — заявил российский лидер.