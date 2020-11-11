Путин заявил о новом составе системы управления ядерными силами

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил о новом составе системы управления ядерными силами.

По словам президента, создание нового командного пункта управления, который обладает практически абсолютной защитой, находится на завершающем этапе.

Как сообщает ТАСС, глава государства сообщил о значительном расширении оперативных и аналитических возможностей стратегических систем управления ядерными силами страны.

Путин отметил, что были модернизированы стационарные и передвижные пункты управления, расширены их возможности по анализу обстановки, мониторингу и информационному обеспечению.

Кроме того, президент потребовал обеспечить "живучесть" таких систем даже при нанесении ядерного удара по ним.