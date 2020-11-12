В Дагестане боевые пловцы провели учебные стрельбы под водой

В Дагестане боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии провели подводные стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, целью занятия стала подготовка бойцов к обнаружению и классификации целей под водой. Кроме того, военные усовершенствовали навыки по определению расстояний до объектов, подготовке оружия к стрельбе и ведению меткого огня.

Военнослужащие провели стрельбы под водой из специального автомата АПС одиночными выстрелами по неподвижной цели с грунта и при плавании.

В тренировке приняли участие 40 боевых пловцов.