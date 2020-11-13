В Китае ввели новый вид наказания преступников - массовые неудобства

В Китае вместо тюрьмы и штрафов для преступников ввели новый вид наказания — массовые неудобства.

Как сообщает портал sixthtone.com, 2421 человек, осужденные за преступления, связанные с банковскими и sim-картами в провинции Гуандун за последний месяц лишились возможности совершать платежи по банковским и мобильным картам. В течение пяти лет все платежи эти люди смогут совершать только наличными средствами.

Отмечается, что в стране сейчас доминируют безналичные способы оплаты, поэтому такое наказание будет равносильно социальной изоляции.

В первую очередь такое наказание введено для борьбы с группировками, которые продают и сдают в аренду банковские и sim-карты, которые, в свою очередь, далее используются для совершения преступлений.

Аналогичные наказания были введены в 2013 году для людей, которые не выплачивали зарплату работникам, не оплачивали в срок счета и кредиты. Таким людям запретили пользоваться воздушным и высокоскоростным железнодорожным транспортом.