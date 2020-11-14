Армения и Азербайджан при посредничестве российских миротворцев обменялись телами погибших солдат в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении… переданы армянской стороне. Также… были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", — сказано в сообщении.