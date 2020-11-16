Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморье получили новые БМП-82АМ.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, это первая партия боевых машин, которая поступила на вооружение объединения. В полк поступило несколько десятков БМП.
Бронетранспортёры были направлены в части Восточного военного округа в рамках программы перевооружения на современные образцы техники 2020 года.
Апробацию новой техники военнослужащие проведут на полигонах округа во время зимнего периода обучения.
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