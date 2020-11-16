В Нагорном Карабахе не будет гражданской войны после прекращения вооружённого конфликта.
Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Чтобы доказать, что правительство Армении "не участвовало в предательских играх", Пашинян планирует встретиться с военнослужащими, прибывшими из Карабаха.
Напомним, ранее Пашинян согласился прекратить войну в Карабахе и отдать часть территорий региона Азербайджану.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.