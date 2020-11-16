Пашинян уверен, что гражданской войны в Карабахе не будет

В Нагорном Карабахе не будет гражданской войны после прекращения вооружённого конфликта.

Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Чтобы доказать, что правительство Армении "не участвовало в предательских играх", Пашинян планирует встретиться с военнослужащими, прибывшими из Карабаха.

Напомним, ранее Пашинян согласился прекратить войну в Карабахе и отдать часть территорий региона Азербайджану.