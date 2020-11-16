Турция готовится отправить своих военных в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Эрдоган направил на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (парламент) указ об отправке военнослужащих в Азербайджан.

Информации о том, когда пройдёт голосование по данному вопросу, пока нет.

Как сообщает ТАСС, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трёхстороннее заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 сентября после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.