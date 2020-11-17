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В Нагорный Карабах перебрасываются инженерно-сапёрные подразделения

В Нагорный Карабах перебрасываются инженерно-сапёрные подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, переброска военнослужащих осуществляется самолётами Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. Вместе с военными в Нагорный Карабах прибудет также спецтехника и оборудование.

В зоне конфликта сапёры будут проводить инженерную разведку, а также разминирование дорог и объектов. Кроме того, специалистам предстоит обеспечить подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды  и выполнение иных инженерных задач. В работе сапёрам будут помогать служебные собаки.

 

 

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