В Нагорный Карабах перебрасываются инженерно-сапёрные подразделения

В Нагорный Карабах перебрасываются инженерно-сапёрные подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, переброска военнослужащих осуществляется самолётами Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. Вместе с военными в Нагорный Карабах прибудет также спецтехника и оборудование.

В зоне конфликта сапёры будут проводить инженерную разведку, а также разминирование дорог и объектов. Кроме того, специалистам предстоит обеспечить подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение иных инженерных задач. В работе сапёрам будут помогать служебные собаки.