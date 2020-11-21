Российские миротворцы оказывают гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха, обеспечивая их водой.

Военнослужащие организовали доставку воды в три района, где ранее пересохли колодцы. Об этом рассказал офицер продовольственного управления майор Дмитрий Пашкин.

"Миротворческие силы предназначены не только для сдерживания конфликтующих сторон, но и для оказания помощи местному населению. В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать. Это не разовая акция, мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды", — пояснил Пашкин.