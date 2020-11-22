Военных инженеров, технику и оборудование доставят в Нагорный Карабах с помощью военно-транспортной авиации.

Об этом сообщает Минобороны России.

"Самолёт "Ил-76" Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома "Чкаловский" для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции", — сказано в сообщении.