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В Карабах доставят российских военных инженеров

Силовые структуры » Министерство обороны

Военных инженеров, технику и оборудование доставят в Нагорный Карабах с помощью военно-транспортной авиации.

Об этом сообщает Минобороны России.

"Самолёт "Ил-76" Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома "Чкаловский" для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции", — сказано в сообщении.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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