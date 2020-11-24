Захвативший детей в заложники, приехал из Архангельской области

Мужчина, захвативший шесть детей в заложники в Санкт-Петербурге, приехал около двух лет назад из Архангельской области.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителю администрации Колпинского района Петербурга Надежду Осипову.

"Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали", — отметила она.

Примечательно, что мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.