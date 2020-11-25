Задержаны очередные лидеры ячейки Свидетелей Иеговы*

Несколько лидеров религиозной организации Свидетелей Иеговы* в России были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета, сообщается о задержании "нескольких человек" после "конспиративного сбора " в одной из московских квартир на улице Челюскинской.

По данным следкома, на момент задержания "члены секты изучали религиозную литературу и информацию, содержащуюся в других источниках, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы*, а также осуществляли другие действия, характерные для организации, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения."

"Также было установлено, что члены подразделения убеждали и вербовали новых членов из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещенном религиозном движении", — говорится в сообщении столичного Следственного комитета.

Сейчас, по данным Главного управления ФСБ России по Москве, в столице и более чем в 20 регионах страны ведется розыск еще нескольких подозреваемых, которым помогают следователи МВД и ФСБ России.

Напомним, в 2017 году членство в организации Свидетелей Иеговы* было запрещено Верховным Судом РФ по требованию правительства. Это решение было широко осуждено за рубежом как предполагаемое нарушение религиозных свобод.

Однако масштабный соцопрос показал, что более трех четвертей граждан России поддержали это решение.

*запрещена на территории РФ