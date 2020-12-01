В Санкт-Петербурге 28 ноября в больницу в тяжёлом состоянии поступил мужчина с ножевым ранением.
О происшествии медики сообщили полицейским, которые задержали на месте преступления его жену. Об этом сообщило издание "78". Уроженка Московской области работает моделью и ударила своего супруга ножом из ревности.
Уже на следующий день мужчина скончался в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанная находится под стражей.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...