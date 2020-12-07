В Подмосковье задержаны убийцы семьи из трёх человек

Сотрудниками следственных органов Подмосковья по горячим следам раскрыто убийство семьи из трёх человек в Волоколамске.

Напомним, обгоревшие тела супружеской пары и их 16-летней дочери были обнаружены, как сообщала "Правда.Ру", в садоводческом посёлке 4 декабря.

Обвиняемые рассказали, что нападение было ими заранее спланировано. Они поджидали жертв на дороге. К трагедии привёл затяжной соседский конфликт дачников.

Сосед,выступающий теперь в качестве свидетеля, рассказал, что задержанный за убийство гражданин Логутенков на своём участке разводил лошадей, что доставляло неудобства всему посёлку. А погибшие погибшие жаловались на него и даже писали заявление, в результате проверки по которому он был оштрафован.

Как сообщает подмосковный СК, следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.