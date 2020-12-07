В США высоко оценили российских "Терминаторов"

Американские эксперты высоко оценили новейшую российскую машину поддержки танков "Терминатор".

Как сообщает "Российская газета", в США полагают, что поступившие недавно в опытно-боевую эксплуатацию российских вооружённых сил машины поддержки танков "Терминатор" способны заменить 40 пехотинцев и шесть лёгких бронемашин.

Американские эксперты отмечают, что перед поступлением в войска "Терминаторы" были апробированы во время операции в Сирии, где подтвердили реноме надёжной машины и повысили её экспортный потенциал.

Издание отмечает мощное вооружение бронемашины: две 30-миллиметровые автоматические пушки со спаренными с ними 7,62-миллиметровыми пулемётами, два автоматических 30-миллиметровых автоматических гранатомёта, а также две установки для пусков управляемых противотанковых ракет "Атака-Т".

Установленная на "Терминаторе" система управления огнём позволяет вести боевые действия ночью и в плохих метеоусловиях. В экипаж БМПТ входят три оператора, что позволяет одновременно вести огонь сразу по нескольким целям.

"Терминатор" был создан на базе танка Т-90, машина может развивать скорость до 60 км/час и управляется экипажем из пяти человек.

Первые восемь машин поддержки танков поступили на вооружение в Витебско-Новгородскую танковую дивизию.