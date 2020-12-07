В Воронежской области мужчина поссорился с бывшей женой и выстрелил в неё из охотничьего ружья.
Женщина получила несовместимые с жизнью ранения и скончалась на месте. После этого стрелок покончил с собой. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Между 49-летним хозяином и его бывшей женой возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел женщине в живот из охотничьего ружья", — сказано в сообщении ведомства.
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