Воронежец застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Воронежской области мужчина поссорился с бывшей женой и выстрелил в неё из охотничьего ружья.

Женщина получила несовместимые с жизнью ранения и скончалась на месте. После этого стрелок покончил с собой. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.