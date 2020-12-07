В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера

Российский миллиардер после возвращения из-за границы обратился в полицию, поскольку обнаружил 22-летнего сына мёртвым в своей комнате.

Также бизнесмен вызвал "скорую", однако медикам оставалось лишь констатировать смерть парня, которая наступила за четыре дня до обнаружения его тела. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Предварительная причина смерти — передозировка наркотиками.