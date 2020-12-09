Япония планирует провести совместные учения с США и Францией

В 2021 году Япония запланировала проведение совместных военных учений с США и Францией.

Как сообщает издание army-technology.com, манёвры планируется провести на одном из необитаемых японских островов. Известно, что учения запланированы как на суши, так и на море.

Основной задачей учений станет отработка совместных действий во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Однако, отдельные эпизоды манёвров будут посвящены отработке навыков совместной обороны от военных нападений.

Отмечается, что учения могут быть неким сигналом для Китая, который в последнее время активно наращивает военную активность в Восточно-Китайском море.