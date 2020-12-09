В США произошло крушение истребителя F-16

В американском штате Мичиган произошло крушение истребителя F-16. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщает издание topwar. ru, истребитель проводил ночной тренировочный полёт, в ходе которого пилот потерял управление воздушным судном, в результате чего произошло крушение.

Отмечается, что самолёт F-16 Viper Block 30 входил в состав нацгвардии штата Висконсин, и был приписан к 115 авиаполку.

Причины падения истребителя пока не называются. Известно, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция. В качестве одной из причин трагедии рассматривается ошибка пилотирования.