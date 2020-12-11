В России успешно испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"

Российские военные провели успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Как сообщает РИА "Новости", ракета была запущена в Белом море с фрегата "Адмирал Горшков". "Циркон" успешно поразил цель на полигоне Чижа в Архангельской области, преодолев расстояние в 350 километров.

Отмечается, что скорость полёта ракеты составила порядка восьми Махов. Российское военное ведомство признала пуск успешным.

Запуск "Циркона" стал третьим с фрегата, но первым, в ходе которого была поражена наземная цель. На испытаниях в октябре и ноябре ракета поражала только морские цели.