США ввели санкции против Турции из-за российских С-400

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении Турции из-за закупки у России систем С-400.

Как сообщает издание rbc.ru, санкции коснулись Управления оборонной промышленности Турции и её руководителя Исмаила Демира. Отмечается, что управление занимается заключением контрактов на поставки военной техники.

Принятые санкции включают в себя запрет на выдачу лицензий и разрешений на экспорт для ведомства. Кроме того, активы Исмаила Демира и других сотрудников Управления оборонной промышленности Турции будут заморожены.

Известно, что Демир заявил, что Турция "останется верна своим целям", а глава МИД России Сергей Лавров осудил введение санкций против Турции за закупку российских С-400.