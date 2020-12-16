Задержана директор сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 человек

В Башкирии задержана руководитель автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)", в чьём ведении находился сгоревший в ночь на понедельник в селе Ишбулдино дом престарелых.
Напомним, там во время пожара погибли 11 человек в возрасте от 57 до 80 лет — постояльцев соцучреждения. Никто из персонала приюта не пострадал.
Уже известно, что по документам этот социальный приют не мог оказывать услуги "с проживанием".
Видеозаписи с места происшествия показывают, что здание было полностью разрушено.
По версии следствия, трагедия могла быть вызвана нарушениями пожарной безопасности. Экстренные службы, однако, заявили, что причина пожара еще не установлена.
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