Задержана директор сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 человек

В Башкирии задержана руководитель автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)", в чьём ведении находился сгоревший в ночь на понедельник в селе Ишбулдино дом престарелых.

Напомним, там во время пожара погибли 11 человек в возрасте от 57 до 80 лет — постояльцев соцучреждения. Никто из персонала приюта не пострадал.

43-летнюю женщину подозревают в преступлении, которое в УК классифицируется как "причинение смерти по неосторожности".

Уже известно, что по документам этот социальный приют не мог оказывать услуги "с проживанием".

Видеозаписи с места происшествия показывают, что здание было полностью разрушено.

По версии следствия, трагедия могла быть вызвана нарушениями пожарной безопасности. Экстренные службы, однако, заявили, что причина пожара еще не установлена.