Задержан мошенник из "службы безопасности банка"

Сотрудниками Уголовного розыска задержан телефонный мошенник, обманом похищавший деньги с банковских карт доверчивых россиян.

Аферист звонил своим жертвам и представлялся сотрудником службы безопасности банка. Далее сообщал, что с карты некто пытался снять деньги или оформить кредит дистанционным способом и "настоятельно рекомендовал" перевести средства на некий "резервный счёт", дабы "обезопасить себя от ограбления".

Схема эта, как отмечают в полиции, широко используется мошенниками. Но несмотря на то, что о ней, казалось бы, уже все знают, до сих пор находятся люди, которые "ведутся на развод".

"В результате проведенных на территории Московского региона и Ульяновской области оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска был задержан 31-летний подозреваемый", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

У мужчины при обыске нашли сим-карты и банковские карты. Оперативники изъяли несколько сотовых телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации.