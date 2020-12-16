"Превью конца цивилизации" - СМИ США про запуск ракет "Булава"

Залповый пуск российских баллистических ракет "Булава-30", спровоцировавший срабатывание предупреждения об угрозе на американской военной базе "Рамштайн", расположенной в Германии, журнал Popular Mechanics (США) назвал "превью конца цивилизации".

Издание отмечает, что

"запущенные с подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-551 "Владимир Мономах" ракеты "Булава" пролетели от места, расположенного к северу от Японии, до места, расположенного недалеко от Финляндии. Ракеты прошли примерно 3100 миль от Охотского моря до полигона Чижа, расположенного на полуострове Канин близ Баренцева моря. Хорошо, что это было всего лишь испытание".