Россия тестирует новую систему слежения за кораблями в Чёрном море

Министерство обороны России тестирует в Чёрном море новейшую систему слежения за кораблями.

Как сообщает издание riafan. ru, систему автоматического освещения надводной обстановки разработал Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи. Система носит рабочее название "Стратегия". В настоящее время она уже ведёт мониторинг обстановки в море.

Комплекс использует спутниковые и наземные информационные системы, радиолокационные данные, внутренние информканалы флота.

"Стратегия" способна обнаружить цели на расстоянии нескольких сотен километров. Информация о параметрах судов и их принадлежности обрабатывается комплексом автоматически.