В Чёрном море испытали лёгкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"

В акватории Чёрного моря прошли испытания нового лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".

Очередной этап испытания бронемашины признан успешным. В ходе государственных испытаний танк продемонстрировал возможность выхода на неподготовленное побережье, способность вести прицельную стрельбу на плаву и преодолевать водные преграды.

Ранее предназначенный для Воздушно-десантных войск танк прошёл полевые испытания в условиях субтропиков, где температура воздуха достигала до +40 градусов. Тогда машина подтвердила тактико-технические характеристики, которые были заложены в неё конструкторами.

Как отмечает издание topwar.ru, следующий этап испытаний намечен на начало будущего года, и пройдёт в условиях низких температур.