Группу истребителей-перехватчиков МиГ-31 разместили на Чукотке

Группа истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота была размещена на аэродроме в Анадыре.

Как сообщает издание flot.com, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц сообщил, что истребители будут нести в Арктике непрерывное боевое дежурство по противовоздушной обороне. По его словам, на анадырском аэродроме развернута вся необходимая для этого инфраструктура.

Истребители-перехватчики МиГ-31 предназначены для уничтожения крылатых и баллистических ракет, спутников, самолётов-невидимок и беспилотников.