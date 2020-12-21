Украина будет поставлять Турции двигатели для крылатых ракет

Украина поставит турецкой стороне двигатели для крылатых ракет. Соглашения на поставку уже подписаны.

Соответствующие контракты на поставку комплектующих для турбореактивных двигателей Аи-35 и МС-400 заключило Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика Ивченко.

Турбореактивные двигатели Аи-35 будут применены в перспективной турецкой ракете, разрабатываемой по проекту Gezgin. Известно, что новая ракета будет схожа по своим тактико-техническим характеристикам с американскими "Томагавками", и обладать дальностью полёта в тысячу километров.

Как сообщает издание topwar.ru, в 2021 году Украина поставит Турции 12 таких силовых агрегатов. Кроме того, Аи-35 могут быть применены в беспилотниках и высокоточных средствах поражения.