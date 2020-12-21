В США считают возможной приостановку членства Турции в НАТО

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс высказал мнение о том, что ввиду применения к Турции санкций за покупку российских систем С-400, возможно приостановление членства страны в НАТО. Гейтс отметил, что по его мнению, введение санкций в отношении Турции — это только начало.

Как сообщает издание topwar.ru, экс-глава Пентагона отметил, что действия Турции противоречат интересам НАТО. Гейтс пояснил, что ряд стран, в том числе и Турция, "взяли курс на авторитаризм". К таковым бывший министр причислил также Польшу и Венгрию.

Согласно внутренним документам северо-атлантического альянса, прекращение членства в организации не предусмотрено, однако есть возможность приостановления такового для нарушителей.

В свою очередь, в Турции заявили, что действия Соединённых Штатов подрывают единство НАТО.