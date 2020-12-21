Российский ударный беспилотник С-70 "Охотник" станет перехватчиком

Российский ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" в перспективе может выступать в качестве перехватчика.

Как сообщает издание invoen.ru, во время испытаний беспилотник впервые провёл полёты с ракетами класса "воздух-воздух" в качестве вооружения.

Во время испытательных полётов над военным полигоном Ашулук в ноябре этого года "Охотник" действовал в тандеме с новейшим истребителем Су-57. Беспилотник, ведомый пилотом самолёта, имея на своём борту вооружение в виде ракет, может служить перехватчиком, и вместе с Су-57 выполнять операции по перехвату вражеских объектов.

Именно на отработку этих возможностей аппарата сейчас проводят во время испытаний.