С 1 января 2021 года во дворах начнут сносить шлагбаумы, которые не отвечают установленным правилам.

Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

"Если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения и сопроводить, мы будем требовать, чтобы его демонтировали, так как он будет препятствовать проезду. Если у шлагбаума есть хозяин, лицо, который его откроет, то это разрешено", — отметил чиновник.