Немецкий генерал: опаснее России только исламский терроризм

Генерал Бундесвера Джаред Зембрицки, четвертый немец, занимавший пост начальника штаба армии США в Европе (официально именуемой "армией США в Европе и Африке"), в очередной раз обвинил Россию и ее "агрессивное поведение" в том, что он назвал нестабильностью в Восточной Европе во время интервью немецкой газете FAZ.

Ссылаясь на объединение Крыма с Россией как на "решающий фактор" нестабильности на континенте и повторяя старые мантры о военной модернизации Москвы в качестве причины для НАТО наращивать свои усилия на восточном фланге, Зембрицки фактически признал, что представление России в качестве угрозы — это почти единственное, что помогает альянсу "оставаться актуальным".

Когда немецкого генерала спросили, считает ли он Россию "самой большой угрозой", он ответил:

"Безусловно. Опаснее только исламистский терроризм, но нам, военным, трудно противостоять ему."

Зембрицки, который занял пост начальника штаба армии США в Европе в мае, также сказал, что Китай — "еще одна нация, все чаще воспринимающаяся Вашингтоном в качестве глобального противника в последнее время, но он в основном слишком далек от обычной военной точки зрения."

Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как новый стратегический документ ВМС США назвал "все более агрессивную" Россию одной из "наиболее значительных угроз этой эпохе глобального мира".

Напомним, глава британского оборонного штаба Ник Картер заявил на прошлой неделе, что российские корабли якобы готовы нанести удар по территориальным водам Великобритании, после чего обнародовал свою новую стратегию противодействия продвижению Москвы, которая оказалась поразительно похожей на политику сдерживания, использовавшуюся США и их союзниками против СССР во времена Холодной войны.

Москва в свою очередь указала на возросшую активность НАТО в Черном море — прямо на пороге России — добавив, что Россия постоянно сокращает свои военные расходы, в то время как расходы членов НАТО только растут.