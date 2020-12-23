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Каким был 2020 год для российской армии

Силовые структуры » Министерство обороны

17 декабря прошла итоговая коллегия минобороны России. Какие вопросы обсуждались? Какие проблемы поднимались? Какие задачи на будущее ставились?

Каким был 2020-й год для российской армии? Итоговая коллегия минобороны РФ

Об этом 23 декабря с 21:30 в прямом эфире в программе "Еженедельный разговор о важном" главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказывает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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