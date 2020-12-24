Генштаб ВС РФ: противостояние в космосе увеличивает риски ядерной войны

Расширение военного противостояния в киберпространство и космосе увеличивает риски вмешательства в системы командования и применения ядерного оружия.

Об этом предупредил начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов.

По его словам, растет риск возникновения "инцидентов, связанных с вмешательством в работу систем командования и обеспечением применения ядерного оружия".

"В этих условиях ядерное сдерживание остается ключевым элементом поддержания военной безопасности России", — отметил Герасимов на встрече с военными атташе иностранных посольств в Москве.

Начальник российского Генштаба напомнил, что 5 февраля следующего года истекает срок действия договора СНВ III (Договора о сокращении стратегических вооружений), подписанного в 2010 году: