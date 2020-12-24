Генштаб ВС РФ: противостояние в космосе увеличивает риски ядерной войны

Расширение военного противостояния в киберпространство и космосе увеличивает риски вмешательства в системы командования и применения ядерного оружия.
Об этом предупредил начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов.
По его словам, растет риск возникновения "инцидентов, связанных с вмешательством в работу систем командования и обеспечением применения ядерного оружия".
"В этих условиях ядерное сдерживание остается ключевым элементом поддержания военной безопасности России", — отметил Герасимов на встрече с военными атташе иностранных посольств в Москве.
Начальник российского Генштаба напомнил, что 5 февраля следующего года истекает срок действия договора СНВ III (Договора о сокращении стратегических вооружений), подписанного в 2010 году:
"После этой даты ни Россия, ни США не будут иметь никаких ограничений на разработку такого оружия в случае, если это двустороннее соглашение не будет продлено. Это сложная, но преодолимая ситуация.Москва по-прежнему рассматривает свой ядерный арсенал как средство сдерживания потенциальных врагов от начала агрессии против России", — пояснил военачальник, опровергнув заявления о том, что Вооруженные Силы Российской Федерации руководствуются новой концепцией "эскалации деэскалации" — Ничего подобного в российских документах нет".
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