Первый серийный истребитель Су-57 поступил на вооружение ВКС

Первый серийный истребитель Су-57 поступил на вооружение Воздушно-космических сил.

Как сообщает издание topwar. ru, первый истребитель пятого поколения Су-57 из установочной партии поступил на вооружение ВКС РФ. Однако отмечается, что официальных комментариев от Минобороны по данному поводу пока не поступало.

В октябре этого года стало известно о начале лётных испытаний второго серийного Су-57. Первый самолёт из установочной партии разбился во время испытательного полёта год назад.

Известно, что согласно действующему контракту, в ВКС поступят 76 истребителей Су-57, которыми оснастят три авиаполка. Начать поставки планируется в следующем году.