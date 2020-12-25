ФСБ предотвратила теракт в Тамбове: террористу 17 лет

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили на стадии подготовки теракт в Тамбове и задержали террориста — 17-летнего учащегося колледжа.

Студент тамбовского колледжа был поклонником деструктивной субкультуры, считают следователи. Он готовился к совершению террористического акта на съёмной квартире, где и был задержан сотрудниками ФСБ. При задержании были изъяты взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также инструкции по изготовлению СВУ.

"В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения", — сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ РФ.

СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении задержанного. Несовершеннолетнему террористу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению террористического акта), он арестован на два месяца.