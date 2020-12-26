Сотрудники ФСБ совместно с МВД России провели совместную операцию по предотвращению террористического акта в Махачкале.

Были задержаны четыре террориста.

"Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — сообщили в ФСБ.