Сотрудники ФСБ совместно с МВД России провели совместную операцию по предотвращению террористического акта в Махачкале.
Были задержаны четыре террориста.
"Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — сообщили в ФСБ.
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