В Минобороны дали совет желающим говорить с РФ "с позиции силы"

Воинственное заявление министра обороны ФРГ о "диалоге с позиции силы" прокомментировал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Агрессивная риторика в адрес России в последнее время сопровождается демонстративно провокационными действиями со стороны США и их партнёров по НАТО. Это не только призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр "вести с Россией диалог о разоружении с позиции силы", но и участившиеся полёты авиации НАТО в непосредственной близости от российских границ, и проводимые учения, и якобы "случайное" вторжение в российские территориальные воды эсминца США "Джон Маккейн".

"Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны", — предупредил Александр Фомин в интервью "Российской газете".

Россия исходит из того, что самые сложные вопросы целесообразнее решать за столом переговоров, а не на поле боя, пояснил замминистра обороны РФ.