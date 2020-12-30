В Министерстве обороны рассказали о создании нового лазерного вооружения, способного бороться с беспилотниками противника.
Как сообщает издание topwar. ru, о ведении таких разработок рассказал замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко. По его словам, разрабатываемое лазерное оружие сможет бороться с оптической и оптико-электронной техникой врага.
Для противодействия высокоточному вооружению новое лазерное оружие будет применяться в сочетании с огневыми средствами поражения бронетехники.
Кроме того, в военном ведомстве заявили о разработке радиочастотного комплекса, способного бороться с радиоэлектронным оборудованием беспилотников.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.