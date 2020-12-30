В России создают новое лазерное оружие для борьбы с беспилотниками

В Министерстве обороны рассказали о создании нового лазерного вооружения, способного бороться с беспилотниками противника.

Как сообщает издание topwar. ru, о ведении таких разработок рассказал замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко. По его словам, разрабатываемое лазерное оружие сможет бороться с оптической и оптико-электронной техникой врага.

Для противодействия высокоточному вооружению новое лазерное оружие будет применяться в сочетании с огневыми средствами поражения бронетехники.

Кроме того, в военном ведомстве заявили о разработке радиочастотного комплекса, способного бороться с радиоэлектронным оборудованием беспилотников.