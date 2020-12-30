В ближайшее время начнутся лётные испытания МБР "Сармат"

В Министерстве обороны заявили, что в ближайшее время начнутся лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Как сообщает издание topwar. ru, о сроках испытаний рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко. Он заявил, что в настоящее время ведётся разработка комплекса, оснащённого тяжёлой ракетой "Сармат". Она успешно прошла бросковые испытания, а в ближайшее время начнутся лётные.

Ранее военное ведомство сообщало, что испытания "Сармата" будут завершены в 2021 году, а поставить ракеты на боевое дежурство планируется в 2021-м.