Пакистан успешно испытал собственную систему залпового огня

Пакистан провел успешные летные испытания собственной управляемой реактивной системы залпового огня Фатх-1.

Представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Бабар Ифтихар в Twitter уточнил, что ФАТХ-1 может поражать цели до 140 километров в глубине "вражеской территории".

#Pakistan today conducted a successful test flight of indigenously developed #Fatah-1, Guided Multi Launch Rocket System, capable of delivering a conventional Warhead upto a range of 140 km. The Weapon System will give Pak Army capability of precision target engagement 1/2) pic.twitter.com/0bqBfOneJK