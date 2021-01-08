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Пакистан успешно испытал собственную систему залпового огня

Силовые структуры » Министерство обороны

Пакистан провел успешные летные испытания собственной управляемой реактивной системы залпового огня Фатх-1.

Пакистан успешно испытал собственную систему залпового огня

Представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Бабар Ифтихар в Twitter уточнил, что ФАТХ-1 может поражать цели до 140 километров в глубине "вражеской территории".

"Система" Фатх-1 " способна запускать обычную боеголовку на дальность действия до 140 километров. Система вооружения даст пакистанской армии возможность противостоять точным целям в глубине вражеской территории", - подчеркнул Ифтихар.

 

Автор: Ольга Лебедева
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