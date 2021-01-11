Неизвестные беспилотники ударили по территориям на севере Сирии

Неизвестные беспилотники ударили по подконтрольной турецким силам территории на севере Сирии.

Как сообщает издание topwar. ru, атаке подверглась территория севернее города Эль-Баб в провинции Алеппо. С беспилотников были сброшены взрывные устройства неподалёку от Тархина. Отмечается, что данная местность находится под контролем турецких военных и "сирийской свободной армии".

В Турции полагают, что удары могли нанести вооружённые отряды курдов. В то же время, курды заявляют об обстрелах из миномётов и ракетных установок со стороны турецких позиций по пригородам Айн-Иссы в провинции Ракка.