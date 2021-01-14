Белоруссия будет закупать российские системы С-400 "Триумф"

Белоруссия намерена закупить у России зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Военное ведомство страны ведёт подготовку по заключению контракта на их поставки.

Как сообщает издание topwar. ru, главком ВВС и ПВО Белоруссии Игорь Голуб рассказал, что С-400 станут заменой стоящим на данный момент на вооружении белорусской армии С-300 и комплексов "Панцирь-С".

Кроме того, Белоруссия планирует закупить очередную партию истребителей Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-35, а также радиолокационные станции "Противник-Г" и "Восток".