Индия будет производить лицензионные российские автоматы АК-203 на совместном с Россией предприятии.
Как сообщает издание topwar. ru, соответствующее заявление сделал начштаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване. По его словам, контракт будет подписан в ближайшее время.
Автомат Калашникова сменит в индийской армии автомат INSAS. Производство планируется осуществлять на совместном с Россией предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в городе Корва. Предполагается, что будет выпущено 671427 единиц оружия, часть из которых может пойти на экспорт.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.