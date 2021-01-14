Индия будет производить российские автоматы АК-203

Индия будет производить лицензионные российские автоматы АК-203 на совместном с Россией предприятии.

Как сообщает издание topwar. ru, соответствующее заявление сделал начштаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване. По его словам, контракт будет подписан в ближайшее время.

Автомат Калашникова сменит в индийской армии автомат INSAS. Производство планируется осуществлять на совместном с Россией предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в городе Корва. Предполагается, что будет выпущено 671427 единиц оружия, часть из которых может пойти на экспорт.