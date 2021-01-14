Боевые расчёты ЗРС С-400 "Триумф" дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку по противовоздушной обороне в Арктике.
Как сообщает издание "Военное дело", в ходе манёвров военнослужащие отработали разведку, сопровождение и идентификацию целей условного противника.
Отмечается, что подобные тренировки проводятся регулярно и призваны поддерживать высокий уровень подготовки боевых расчётов.
Сообщается, что противника имитировали истребители МиГ-31БМ, которые действовали в различном диапазоне высот.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.